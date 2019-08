Les volgen tijdens de vakantie is hip: summer school in Antwerpen trekt internationaal publiek CVDP

17u47 5 Antwerpen Deze week organiseert de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen voor de tweede keer de ‘Summer school on urban logistics’. Studenten van over de hele wereld krijgen er van internationale professoren les over stedelijke logistiek.

Vanuit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ecuador, Colombia, Nigeria en de VS kwamen de veertig deelnemers dit weekend aan in Antwerpen. Van maandag tot donderdag zullen ze lezingen krijgen over duurzaam stadstransport. Dinsdag staat er ook een fietsexcursie door de stad op de planning waarbij de deelnemers onder meer het distributiecentrum van DHL en een drijvende betoncentrale in de haven gaan bezoeken. Op vrijdag sluit de week af met een interactieve paneldiscussie met mensen uit de transportsector en de overheid.

Adewale is een van de deelnemers: “Ik volg deze summer school omdat ik in mijn universiteit in Nigeria mee de opleiding urban logistics aan het oprichten ben. Het is een unieke kans om hier bij te leren van de professoren die aanwezig zijn.”

Naast de verschillende educatieve activiteiten voorziet de organisatie ook ontspanning. “’s Avonds organiseren we een bierpreoverij en een kroegentocht zodat de studenten elkaar op een leuke manier beter kunnen leren kennen”, vertelt Joris Beckers, een van de organisatoren. Hij is tevreden over de opkomst: “We hebben dit jaar nog meer deelnemers dan vorig jaar, dat betekent dat onze eerste editie een succes was.”