Leo (62) is op pensioen maar gaat als flexi-jobber aan het werk als voedselkoerier Annelin Marien

17 oktober 2019

09u46 2 Antwerpen Wie dacht dat enkel studenten als voedselkoerier werkten, heeft het mis. Leo Van Den Langenbergh (62), een voormalig vrachtwagenchauffeur uit Antwerpen, is het werken nog lang niet moe. Na zijn pensioen ging hij dan ook op zoek naar een nieuwe uitdaging, en nu levert hij elke maandag maaltijdboxen aan huis.

Drie jaar geleden ging Leo Van Den Langenbergh op pensioen, maar nu rijdt hij elke maandag doorheen heel Vlaanderen als koerier voor Foodbag, een bedrijf dat maaltijdboxen levert. Stilzitten is niets voor Leo, dus toen hij op pensioen ging, begon hij te zoeken naar een flexi-job. Die vond hij toevallig op Facebook via Nestor, een interimbureau voor gepensioneerden. Leo was zijn hele leven lang vrachtwagenchauffeur, dus voedselpakketten leveren met een camionette leek hem op het lijf geschreven.

Eigen T-shirt

“Ik ben vrij jong gepensioneerd, en zolang ik nog jong ben, kan ik nog werken!”, lacht Leo. “Toen ik de vacature van Foodbag zag, ben ik me dan ook meteen gaan aanmelden. Rijden met een camionette, daar ben ik goed in, en ik vind het plezant ook! Elke maandag ga ik de maaltijdboxen opladen op het Kiel, en dan rijd ik rond en lever ik in Scherpenheuvel, Laakdal, Lummen, Diest, en noem zo maar op. Zo heb ik wekelijks mijn bezigheid, en dat blijf ik doen zolang mijn gezondheid het toelaat.”

Thuis zitten vindt Leo dan ook maar niks. Hij deed al langer vrijwilligerswerk in het Sportpaleis (tickets scannen en mensen naar hun plaats begeleiden), maar een extra centje erbij is natuurlijk ook mooi meegenomen. “Ik kom wel rond met mijn pensioen, maar het is altijd plezant om iets bij te verdienen. Maar ik doe het vooral om bezig te blijven, en om onder de mensen te komen. Ik heb toffe collega’s, ook gepensioneerden, en we kennen mekaar ondertussen al van bij de laadmomenten. Leuk om met leeftijdsgenoten te kunnen werken!” Een enthousiaste werknemer is Leo wel. “Toen Foodbag me een T-shirt van het bedrijf wilde geven, moest ik toegeven dat ik er zelf al een had laten maken. Nu heb ik mijn eigen T-shirt: een zwarte met witte letters, en een witte met zwarte letters. Die draag ik altijd als ik ga werken!”

Zolang ik nog jong ben, kan ik nog werken! Leo Van Den Langenberghe

En Leo is niet de enige gepensioneerde die nog aan de slag gaat als flexi-jobber. Foodbag schakelde voor hun koerierdienst 85 vijftigplussers en gepensioneerden in. Dat deden ze via Nestor, het interimkantoor voor die leeftijdsgroep. “We merken dat veel koeriers bij ons de job uitvoeren om bij te leren, sociaal contact te hebben en vooral ook plezier te hebben aan het werk. Het flexi-jobstatuut is een perfecte tool voor zowel werkgever als werknemer én de Foodbagfamilie werd uitgebreid met 85 enthousiaste collega’s.”, aldus co-CEO Stéphane Ronse.