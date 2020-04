LEKKER LOKAAL. Takeaway: “De afhaalservice van Black Smoke is het beste nieuws sinds de start van de coronacrisis” ADA

28 april 2020

12u56 0 Antwerpen Alleen maar superlatieven voor deze afhaalmaaltijd van restaurant Black Smoke. Bestel net zoals ons dit heerlijke vlees. Wij vergaten even de ellende in lockdowntijden.

Om met de deur in huis t vallen: het feit dat restaurant Black Smoke in de Boomgaardstraat in Antwerpen met een afhaaldienst startte, is voor ons het beste nieuws sinds de aanvang van deze coronacrisis. Zonder zever, behalve dan het speeksel dat overvloedig geproduceerd wordt.

Bestellen doe je via de website www.blacksmoke.shop/takeaway. Je plaatst en betaalt je bestelling online en je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Vergeet de bevestiging niet mee te nemen als je komt afhalen. Dat kan op vrijdag en zaterdag. Wij kiezen onder meer voor de Black Smoke’s ‘Chicken Tickler’ gerubde maïskippenbillen, bereid in de ‘Yankee smoker’. Verder op ons verlanglijstje: één ‘full rack of Kansas City style ribs’, een royale portie van ‘op appelhout slow smoked’ pulled pork en de ‘BBQ road trip inspired brisket’. Dat laatste is puntborst van het rund.

Het vlees, de aardappelen, het slaatje en de sauzen krijg je netjes verpakt mee. De appreciatie en een warme ‘dank u om ons te steunen’ ontvang je er gratis bij. Eens thuis is het aan jou. Dankzij een handig stappenplan warm je het vlees eenvoudig op. Het enige wat je nodig hebt, zijn een oven, een pot kokend water en een timer. Zelfs de slechtste hobbykok kan dit feest niet verprutsen, lijkt het ons. Een uurtje werk, waarvan je maximaal tien minuten echt iets moet doen. De oven en het kokend water doen de klus voor jou.

Het resultaat is een malse kippenbil waarvan het vlees van het bot valt. De gerookte smaak is subtiel aanwezig. Het slaatje is knapperig en vers, de aardappelen zijn heerlijk.

De ribbetjes met de typische barbecuesaus smaken ons enorm. De pulled pork is zoals pulled pork moet zijn. De brisket vinden we mals, sappig en vurig dankzij de peperbolletjes.

De hoeveelheid blijkt ruimschoots voldoende voor twee personen. Als het geheel niet zo lekker zou zijn, zou je er gerust de volgende dag nog van kunnen eten. Maar iets laten liggen, is voor ons onmogelijk.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten om opnieuw met vrienden af te spreken, bestel ik opnieuw bij Black Smoke. Ik wil hun gezichten zien wanneer ze aan dit festijn mogen deelnemen. Tjonge, wat was dit zalig lekker.

Praktisch:

Boomgaardstraat 1

2018 Antwerpen

www.blacksmoke.shop/takeaway/

Afhaling op vrijdag en zaterdag na bestelling online (tot dag voordien om 12 uur). Levering aan huis is niet mogelijk.

Kostprijs:

Kostprijs: 49 euro en 59 euro voor de Deluxe

Score:

Eten: 10/10

Snelheid van bediening: 9/10

Prijs-kwaliteit: 9/10