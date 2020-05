Leien terug even ‘geknipt’: één uur na feestelijke opening al ongeval in tunnel onder Antwerps Operaplein Sander Bral

20 mei 2020

09u54 12 Antwerpen De nieuwe tunnel onder het Antwerpse Operaplein was nog maar een uur feestelijk geopend door burgemeester Bart De Wever (N-VA) vooraleer hij al moest afgesloten worden door een ongeval. Een te hoog voertuig reed door de tunnel en beschadigde de sproei-installatie. De tunnel zou in de loop van de dag terug veilig geopend kunnen worden.

Hoezee! Na drie jaar is de ellendige knip van de Leien eindelijk opgeheven. Voor eventjes toch. Eén uur na de opening van de Jos Brabantstunnel, die van het zuiden van de stad richting Antwerpen-Noord loopt, liep het al mis. “Een te hoog voertuig reed door de tunnel en raakte de sproei-installatie”, klinkt het bij de lokale politie. “Het sprinklersysteem is beschadigd en de tunnel is momenteel afgesloten van zuid naar noord.”

Een uur voordien werd de Jos Brabantstunnel, en de Jeanne Brabantstunnel die van noord naar zuid loopt, nog maar pas geopend nadat de Leien in Antwerpen al drie jaar onderbroken waren voor autoverkeer. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) kwamen het lintje zelf doorknippen.

De chauffeur die in de tunnel reed, kwam klem te zitten met zijn voertuig. “Hij respecteerde de duidelijk aangegeven richtlijnen over maximum hoogte niet", zegt Dirk Delechambre van de Stad Antwerpen. “De schade zou meevallen. We hopen de Jos Brabantstunnel vandaag terug te openen op een veilige manier. De sprinklerinstallatie zal dan uiteraard werken. Jammer dat er zo snel na de opening al een ongeval moest gebeuren.”