Legendarische ninetiesband En Vogue komt naar Roma Jan Aelberts

11 december 2019

17u18 0 Antwerpen En Vogue komt op zaterdag 13 juni van volgend jaar naar De Roma. Met ruim twintig miljoen verkochte platen geldt En Vogue als een van de meest succesvolle vrouwelijke bands aller tijden. Het r&b-trio uit de VS verkocht al meer dan 20 miljoen platen.

De popgroep is bekend van nineties hits als Don’t Let Go, Free Your Mind, My Lovin’ en Whatta Man. Meer dan tien jaar geleden trad En Vogue nog samen op met Natalia in het Sportpaleis. De ticketverkoop start vrijdag om 10 uur. Meer info opwww.deroma.be.