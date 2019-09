Leerstoel voor binnenvaart op UAntwerpen eert overleden manager bij Van Moer Logistics PhT

23 september 2019

13u49 1 Antwerpen De Universiteit Antwerpen en 25 bedrijven starten met een leerstoel rond binnenvaart. Die komt er ter nagedachtenis van Dennie Lockefeer. Dat directielid van Van Moer Logistics overleed in januari, een maand na een aanrijding op een spooroverweg in Kallo, op amper 42-jarige leeftijd.

Dennie Lockefeer was in de havengemeenschap gewaardeerd voor zijn expertise. Hij werkte vaak samen met het Havenbedrijf, de Vlaamse Regering en de UAntwerpen.

Jo Van Moer, topman bij het gelijknamige logistiek bedrijf uit Zwijndrecht, prof. Dr. Christa Sys en het Universiteitsfonds Antwerpen namen het initiatief voor de leerstoel Dennie Lockefeer voor fundamenteel onderzoek inzake binnenvaart.

Het uitgangspunt is de verkeersknoop in en rond Antwerpen. Fundamenteel onderzoek is noodzakelijk om mogelijke oplossingen via de binnenvaart voor lokale problemen én nationaal wetenschappelijk te bestuderen. In eerste instantie moet de leerstoel een doctoraat in de binnenvaart voorbereiden. Met dat doel is Ruben Van Deuren aangeworven. Jaarlijks zal een prijs voor de beste scriptie binnenvaart worden toegekend.