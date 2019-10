Leerlingen worden stadsmedewerker voor één dag (en geven hun loon aan het goede doel) AMK

16 oktober 2019

15u18 0 Antwerpen Kabinetsmedewerker, directeur van het MAS, wijktoezichter... Op donderdag 17 oktober worden de jobs van stad Antwerpen overgenomen door leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar. Dat doen ze voor YOUCA Action Day, waarbij geld ingezameld wordt voor het goede doel.

Tijdens de YOUCA Action Day nemen meer dan 15.000 leerlingen in heel Vlaanderen en Brussel allerlei jobs over in om geld te verdienen voor het goede doel. Ze werken in een bedrijf, voor een organisatie of bij een particulier en staan hun loon af aan een jongerenproject. Ook de stad Antwerpen doet mee aan YOUCA Action Day. De jobs die de jongeren bij de stad zullen doen, zijn uiteenlopend: kabinetsmedewerker van de schepenen, directeur bestuurszaken, directeur MAS, jongerenreporter, bibliotheekmedewerker, kinderverzorgster, medewerker van de jeugddienst en seniorenwerking, wijktoezichter, gebouwverantwoordelijke Red Star Line Museum, enzovoort.

Voor elke job betaalt de stad 55 euro aan YOUCA, Youth for Change and Action. Die organisatie zamelt geld in voor jongerenprojecten. Dit jaar gaat de opbrengst naar jongerenprojecten in België en Guinee.