Leerlingen Stedelijk Lyceum studeren af met eigen kookboek AMK

26 juni 2019

14u02 0 Antwerpen Vier leerlingen van het zevende jaar Specialiteitenrestaurant van het Stedelijk Lyceum Lamorinière studeren af, en dat doen ze met een eigen kookboek. Ze creëerden elk vijf gerechten, die vanaf september te proeven zijn in restaurant BRUT, het leerlingenrestaurant van het Stedelijk Lyceum Lamorinière.

Al voor het achtste jaar op rij maken de leerlingen van het zevende jaar Specialiteitenrestaurant in het Stedelijk Lyceum Lamorinière als eindproef een kookboek, met zelfgecreëerde gerechten. Vandaag mochten de leerlingen van 2019, Cihan Capa, Dalibor Rasic, Terrence Willaert en Randy Pereja, hun eigen kookboek voorstellen, in aanwezigheid van de leerkrachten, bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs Gonda Verhaert, en Jinnih Beels.

Start van carrière

De schepen van Onderwijs kreeg het eerste boek in ontvangst, en liet het signeren door de vier jonge chefs. Voor deze editie van het kookboek haalden de leerlingen inspiratie bij de 200ste verjaardag van het Stedelijk Onderwijs. Die verjaardag werd op zaterdag 8 juni 2019 al uitgebreid gevierd met een festival in Park Spoor Noord, maar nu dus ook nog met een kookboek van de afstuderende leerlingen. Voor de leerlingen is het meteen de start van hun professionele loopbaan, en zo hebben de afgestudeerden meteen een tastbaar portfolio om hun vaardigheden te illustreren.

Benieuwd? De gerechten uit het kookboek staan vanaf september op de kaart van restaurant BRUT, waar de leerlingen van het Stedelijk Lyceum Lamorinière aan het fornuis staan. Of je probeert de gerechten zelf uit: het kookboek is zowel te koop voor €10 in het restaurant en in de school Vestiging Harmonie, Lamorinièrestraat 248.