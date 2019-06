Leerlingen en kleuters ontdekken belang van voldoende drinken tijdens leuke workshops ADA

25 juni 2019

19u27 0 Antwerpen De kleuters van kleuter- en basisschool Het Atelier in Antwerpen kregen op ludieke en speelse wijze uitleg over hoe belangrijk het is voldoende water te drinken. Niet alleen bij deze helse zomertemperaturen maar ook door het jaar heen.

Leerlingen en leerkrachten schoven in groepjes door van de ene workshop naar de andere, zoals een twister-spel rond hydratatie, limonades maken, leren hoeveel water in het lichaam zit of een waterproeverij. Zo ontdekken ze verschillende aspecten van hydratatie.

Het lichaam van een kind bestaat voor 65 procent uit water. Een 10-jarige verliest elke dag ongeveer 2 liter water. Het is dus noodzakelijk dat we voldoende en regelmatig water drinken. Gemiddeld haalt een kind 0,5 liter uit voeding, dus 1,5 liter per dag drinken is aangeraden. Zo voorkom je ook hoofdpijn, concentratieverlies, krampen en urineweginfecties.

De organisatie Goodplanet.be organiseert de workshops in de verschillende scholen in Vlaanderen. “We gaan langs waar het nog wat beter kan of we zetten scholen in de bloemetjes die het erg goed doen. Zoals Het Atelier”, vertelt Anna Leonard van Goodplanet.be.