Leerlingen en bewoners Zorgbedrijf Antwerpen worden pennenvrienden Jan Aelberts

16 januari 2020

15u25 0 Antwerpen Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het stedelijks lager onderwijs van Deurne gaan vanaf maandag 20 januari brieven schrijven met 49 senioren van Zorgbedrijf Antwerpen. Zo willen ze op een leuke manier de taalvaardigheid van de leerlingen verbeteren en creativiteit en interactie stimuleren.

Bijna 200 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het stedelijk lager onderwijs in Deurne gingen eind vorig jaar op zoek naar mensen die gedurende een paar maanden met hen wilden schrijven of mailen. Die hebben ze ondertussen gevonden in 49 senioren van Zorgbedrijf Antwerpen. De eerste brieven worden op maandag 20 januari geschreven en verstuurd.

De brieven worden eigenhandig geschreven door de leerlingen, maar wel steeds onder supervisie van de leerkrachten. De bedoeling is dat leerlingen en senioren tot en met mei 2020 met elkaar blijven schrijven, ongeveer een brief per maand. Zo worden ze echte pennenvrienden.

Op het einde van de periode, op vrijdag 15 mei om 10 uur, volgt er een kennismaking met de senioren en de leerlingen. Dan worden de brieven per pennenvriendenkoppel ook opnieuw bij elkaar gebracht, netjes gebundeld en door de leerlingen persoonlijk aan de senioren overhandigd als souvenir van hun schrijfvriendschap.

Het project loopt in Deurne, in samenwerking tussen het stedelijk lager onderwijs en de dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen.