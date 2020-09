Leerlingen De Tjalk zijn nog altijd uren onderweg naar school: “Nog niet veel gemerkt van die extra bussen” Annelin Marien

15 september 2020

14u29 1 Antwerpen Bij de start van het nieuwe schooljaar kwamen verschillende verhalen naar boven van kinderen uit het buitengewoon onderwijs die uren op de bus naar school zaten. Zo ook de leerlingen van De Tjalk in Antwerpen: Bij de start van het nieuwe schooljaar kwamen verschillende verhalen naar boven van kinderen uit het buitengewoon onderwijs die uren op de bus naar school zaten. Zo ook de leerlingen van De Tjalk in Antwerpen: de leerlingen met een fysieke en soms ook mentale beperking zaten soms tot vier uur op de bus . Daar is volgens directrice Ingrid Henckens nog niet veel aan veranderd, ondanks de versoepeling van de maatregelen. “De situatie blijft schrijnend.”

Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs wordt verzorgd door exploitanten van vervoersmaatschappij De Lijn. Door de coronamaatregelen moesten leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs gescheiden blijven en dus met aparte bussen worden vervoerd. Daardoor zaten leerlingen soms uren op de bus naar school.

Met temperaturen boven de dertig graden deze week zitten onze kinderen nog altijd uren op een bus, zonder airco dan nog: een schrijnende situatie Ingrid Henckens, directrice De Tjalk

Risicopatiënten

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) versoepelde deze regels, maar dat maakt de situatie niet minder problematisch, volgens directrice Ingrid Henckens van De Tjalk. “Er werden maatregelen genomen voor de veiligheid van de leerlingen en toen het na twee dagen in de soep draaide, schroefden ze die veiligheidsmaatregelen terug. Ik vind dat er andere oplossingen moeten gezocht worden. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen mag niet in het gedrang komen. Wij hebben daarom besloten onze leerlingen niet samen met leerlingen van andere scholen op de bus te zetten. Het gaat hier namelijk om kwetsbare jongeren, vaak risicopatiënten. Maar die oplossingen moeten wel samen gaan met ingekorte rijtijden, want mentaal welbevinden en menselijkheid is even noodzakelijk.”

Extra bussen

Volgens Henckens kunnen alleen extra bussen het probleem oplossen. “Er werd ons één extra bus beloofd, maar dat lost het probleem niet op. Er zijn nog altijd leerlingen die twee tot drie uur op de bus naar school zitten. En met temperaturen boven de dertig graden deze week zitten onze kinderen uren op een bus zonder airco: een schrijnende situatie. Ik hoop dat er snel een oplossing uit de bus komt.”

De Vlaamse regering liet al weten dat het twee miljoen euro vrijmaakt om extra bussen in Vlaanderen in te zetten om het busvervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs te kunnen organiseren.