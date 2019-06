Leerlingen Atheneum Schoten geschokt na bezoek aan Walibi: “Uur lang opgesloten door security en uit park gezet” Jan Aelberts

28 juni 2019

19u47 0 Antwerpen Acht leerlingen van 15 en 16 jaar oud zijn in pretpark Walibi door de security ruim een uur lang opgesloten in een bloedhete kamer. Ze werden er zonder bewijs van beschuldigd meisjes van 10 jaar betast te hebben. Noch de politie, noch hun leerkrachten werden opgeroepen. “Ze werden daarna het park uitgezet. Radeloos vonden we hen terug op de parking”, zegt leerkracht Kim Van Esbroeck. Walibi Belgium onderzoekt de zaak.

Het had een mooie afsluiter van het schooljaar moeten worden, de trip naar pretpark Walibi. Het draaide voor de leerlingen van het vierde jaar Basismechanica van het Koninklijk Atheneum uit Schoten uit op een einde in groot mineur. “Maandag om 10.30 uur kwamen we in het park aan”, vertelt Van Esbroeck. “Zo’n anderhalf uur later stonden acht van onze leerlingen, jongens uit de richting Elektrische Installatie en Basismechanica aan te schuiven bij de boomstammetjes. Het zijn drukke en luide pubers, maar zeker geen slechte gasten. Voor hen stond een groepje van 10-jarige meisjes. Mogelijk waren zij onder de indruk en riepen ze er na het ritje de security bij.”

Meisjes betast

Die security, een privébedrijf, liet zich gelden. “Alle acht leerlingen werden opgesloten in een warme kamer van twee bij drie meter. Ze mochten niemand bellen. De security sprak enkel Frans, een taal die ze niet leren en die ze dan ook amper machtig zijn. Ze werden ervan beschuldigd de 10-jarige meisjes betast te hebben. Wanneer ze dat ontkenden, dreigde de security guard ermee de politie in te schakelen. Daar waren onze jongens het helemaal mee eens, want ze stonden recht in hun schoenen, maar de politie werd nooit gebeld. Ook vroegen ze om de camerabeelden te tonen, maar die hebben ze nooit gezien. Wij ook niet, trouwens.”

Zonder de kans om hun leerkrachten in te lichten, werden de jongens op de parking achtergelaten. “Pas een uur later vonden we hen terug”, zegt Van Esbroeck. “Ze waren radeloos. Rond 14 uur hebben we al onze 21 leerlingen verzameld en de trein terug naar huis genomen. Iedereen was zwaar onder de indruk. Het werd een heel stille treinrit.”

Van Esbroeck vreest dat de jongeren geviseerd werden door de security guard omdat ze een kleurtje hebben en diende klacht in bij gelijkekansencentrum Unia. “We richten ons niet op het park Walibi zelf, wel op de security die het blijkbaar nodig vond zich zodanig te laten gelden dat ze de dag van onze leerlingen om zeep geholpen hebben. Zo’n actie laat diepe sporen na bij jonge mensen. Dat de acht jongens, op eentje na, een kleurtje hadden, leek een motief van de security guards om hen te koeioneren. Het is moeilijk dit hard te maken, maar we hopen in ieder geval dat Unia de zaak ter harte zal nemen.”

“We betreuren het dat Walibi Belgium geen rechtstreekse klacht heeft ontvangen van het Koninklijk Atheneum”, zegt woordvoerster van het pretpark Justien Dewil. “We zullen de feiten in samenwerking met het veiligheidsbedrijf onderzoeken.”