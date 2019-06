Leerkrachten tekort stedelijk onderwijs: koepel gaat zelf op zoek naar extra leerkrachten om tekort weg te werken David Acke

25 juni 2019

10u36 4 Antwerpen Net zoals de meeste scholen in Vlaanderen zijn ook de Antwerpse stedelijke scholen permanent op zoek naar leraren. Het lerarentekort wegwerken kan het Stedelijk Onderwijs niet alleen, maar blijven wachten op grote hervormingen is geen optie. En dus start de grootste onderwijsverstrekker van de Antwerpse regio zelf met tal van initiatieven.

Een uitbreiding van het lerarenplatform, een krachtige aanvangsbegeleiding en een hackaton over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep zijn maar enkele voorbeelden waarmee de Antwerpse stedelijke scholen het lerarentekort wil wegwerken. Daarmee wil de onderwijskoepel zelf proactief op zoek gaan naar leerkrachten en wacht niet op maatregelen vanuit politieke hoek.

Het Lerarenplatform startte op 1 oktober 2018 en biedt startende en tijdelijke leerkrachten voor bijna een volledig schooljaar werkzekerheid. Het Stedelijk Onderwijs kon zo dit schooljaar 107 leerkrachten werkzekerheid bieden. “Deze leraren werden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezige collega’s in onze scholen of voor pedagogische taken in hun ankerschool. Het zijn vooral starters die intekenden op het Lerarenplatform. Maar we hebben ook ervaren leraren die bewust kiezen voor variatie na jarenlang in dezelfde klas of school te werken. Stedelijk Onderwijs is tevreden na een eerste werkingsjaar. Deze 107 tijdelijke leraren konden heel wat leemtes opvangen in onze scholen, het platform bood zekerheid aan heel wat leerkrachten” aldus Jan Torfs, personeelsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.

Tijdelijke opdrachten

Ook volgend schooljaar investeert het Stedelijk Onderwijs in het Lerarenplatform. Alle vacante plaatsen waren in een mum van tijd ingevuld. “Toch hebben we ook buiten het Lerarenplatform nog heel wat andere tijdelijke vacatures openstaan voor het komende schooljaar.” Torfs adviseert kandidaten om zeker te solliciteren voor deze tijdelijke opdrachten. “De ervaring leert immers dat deze tijdelijke collega’s in de loop van het jaar alsnog kunnen doorstromen naar het lerarenplatform en zo meer werkzekerheid hebben of ze kunnen doorstromen naar een andere vervanging binnen het netwerk van 72 stedelijke basisscholen” aldus Torfs.

Daarnaast willen de Antwerpse stedelijke scholen ook meer gebruik maken van hun unieke positie in de stad Antwerpen en samen met partners uit het Antwerpse bedrijfsleven, vakorganisaties, sectoren en lerarenopleidingen oplossingen zoeken voor het lerarenberoep. “Daarom organiseren we op 13 en 14 december een hackaton. We sluiten ons 2 dagen op en hopelijk komen we met enkele realistische en haalbare oplossingen naar buiten. Uiteraard zullen ook structurele maatregelen op Vlaams niveau nodig zijn” aldus Torfs.