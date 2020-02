Leerkracht vaakst slachtoffer van agressie in provincie Antwerpen Jan Aelberts

01 februari 2020

17u53 0 Antwerpen In de eerste helft van 2019 werden in Vlaanderen 55 leerkrachten slachtoffer van een agressie. 46 keer was een leerling agressor, 7 keer een familielid en 2 keer een buitenstaander. Trieste koploper is de provincie Antwerpen met 17 gevallen van agressie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

Het gaat hier om arbeidsongevallen door agressie met een - mogelijk - aansprakelijke derde, waarbij het slachtoffer een letsel opliep zoals omschreven in de arbeidsongevallenwetgeving. Weyts baseert zich hierbij op gegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan wie scholen dergelijke feiten moeten melden. Het gaat overigens nog niet om de definitieve cijfers vermits nog niet alle gemelde dossiers afgesloten zijn.

De vermelde dossiers uit de eerste helft van 2019 resulteerden in 33 gevallen in arbeidsongeschiktheid met een gemiddeld aantal van 36,15 dagen arbeidsongeschiktheid. In het volledige jaar 2017 was dat respectievelijk 47 leerkrachten en 42,81 dagen arbeidsongeschiktheid, in 2018 67 en 40,37. De meeste agressies deden zich in de eerste helft van 2019 voor in Antwerpen (17), gevolgd door Oost-Vlaanderen (15), Limburg en West-Vlaanderen (elk 8) en Vlaams-Brabant en Brussel (7).