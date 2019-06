Leerkracht PIVA maakt lekkerste gevulde chocoladereep van België ADA

14u30 0 Antwerpen Jurgen Baert, leerkracht aan het PIVA in Antwerpen, heeft goud behaald in de categorie ‘Best Filled Chocolate Bar’ op de Belgium Chocolate Award 2019. Eerder won Baert ook al eens goud in de categorie Beste Praline.

Het thema dit jaar was Fashion dus ontwierp Baert een das van chocolade ‘All Tied Up’. De chocoladereep bevat verschillende texturen zoals kersengelei, enkele stukjes kers op Cointreau en een ganache op smaak gebracht met warme kruiden als jeneverbes, kruidnagel, anijs en gember. Doe daar nog een mengeling van melkchocolade, praliné en moulage met eigen donkere chocolade bij en je weet dat de All Tied Up de chocoladeliefhebber zal bekoren. Voor Baert is het zijn zoveelste prijs en dat motiveert zijn leerlingen om er ook elke dag voor te gaan.