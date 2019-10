Leen Dendievel komt vertellen over paniekaanvallen tijdens 10-daagse van de geestelijke gezondheid Jan Aelberts

01 oktober 2019

12u41 0 Antwerpen Nog tot en met donderdag 10 oktober, de Werelddag Geestelijke Gezondheid, vindt in Antwerpen opnieuw de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten waarbij veerkracht, zelfzorg en bewustwording centraal staan. Via een uitgebreid activiteitenaanbod wil de stad het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken.

Op donderdag 10 oktober is het Werelddag Geestelijke Gezondheid. In de 10 dagen voor de Werelddag staan in Antwerpen verschillende activiteiten op het programma om dit thema bespreekbaar te maken.

Deelnemers krijgen tijdens workshops, infosessies en lezingen concrete tips om veerkrachtiger in het leven te staan. Ze krijgen ook inzichten en leren hoe ze psychische klachten kunnen herkennen. Zo zijn er workshops over ‘neen’ leren zeggen en praten over zelfmoord. Wie informatie wil over rouwzorg, angst en depressie kan ook deelnemen aan infosessies en workshops.

Veerkrachtwandeling

Tijdens de 10-daagse kunnen Antwerpenaars op 5 oktober deelnemen aan een veerkrachtwandeling. Op 9 oktober ontdekken ze de stilteplekken in de stad of dansen ze mee tijdens een dansfeest van Dagcentrum De Ridder.

Op donderdag 10 oktober vertelt actrice en assistent-psychologe Leen Dendievel over haar boek Asem en de paniekaanvallen en angsten waar ze zelf mee te maken kreeg. Die dag brengen de dansers van Zooming in on Loss ook een inspirerende dansvoorstelling, ingeleid door expert dementie en geheugenverlies professor Sebastiaan Engelborghs.

Meer info op www.antwerpen.be/gezondheid.