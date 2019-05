Leden cannabisclub Trekt Uw Plant riskeren tot 3 jaar cel Proces tegen vzw Trekt Uw Plant, de cannabisclub waar collectief wiet geteeld wordt voor eigen gebruik, en 21 van haar leden BJS

23 mei 2019

10u56 0 Antwerpen In Antwerpen is het proces begonnen tegen vzw Trekt Uw Plant, de cannabisclub waar collectief wiet geteeld wordt voor eigen gebruik, en 21 van haar leden. De procureur eiste vanmorgen gevangenisstraffen tussen 3 jaar en 18 maanden en boetes van 14.000 euro wegens drugshandel en -teelt. Een geldsom van ruim 800.000 euro wordt mogelijk verbeurdverklaard.

We spoelen terug naar 5 mei 2017. De politie valt in alle vroegte binnen bij vzw Trekt Uw Plant in Antwerpen, Mechelen, Gent en Charleroi. Drie van haar kernleden, voorzitter Els V., comedian Manu Moreau en kweker Francesco S. belanden ook effectief in de gevangenis.

De Antwerpse strafrechter krijgt het dossier rond Trekt Uw Plant vandaag en morgen voorgeschoteld. Het parket vervolgt de vzw en 21 van haar leden wegens ‘handel in verdovende middelen’ en ‘teelt van verdovende middelen in vereniging’ (met als verzwarende omstandigheid dat de feiten ook ten aanzien van minderjarigen zouden zijn gepleegd).

Trekt Uw Plant werd opgericht in 2006 met als doel cannabis weg te halen uit het strafrecht. De organisatie baseert zich op een ministeriële omzendbrief uit 2005 die stelt dat een bezit door een volwassene van maximaal 3 gram cannabis en/of één cannabisplant niet langer wordt vervolgd, tenzij er sprake is van overlast of verzwarende omstandigheden. De leden geven hun cannabisplant in beheer bij een teler. Die zorgt voor de verzorging van de hennepplanten en de oogst van de wiet zelf. De leden van de vzw betalen behalve lidgeld, ongeveer 7 euro per gram cannabis. De vzw betaalt de telers ongeveer 4 euro per gram.

In de maanden voor de inval hielden politie en parket Trekt Uw Plant nauwlettend in de gaten. Telefoons van de kernleden werden afgetapt omdat het vermoeden bestond dat de organisatie méér cannabis produceerde dan er aan de eigen leden kon worden verstrekt en er bijgevolg voorraden werden aangelegd. Men plaatste ook grote vraagtekens bij de grote geldsommen die van de rekening van de vzw werden afgehaald.

Vzw Trekt Uw Plant werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor inbreuken op de drugswetgeving, maar ook telkens weer vrijgesproken in beroep.