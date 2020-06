Le Pristine, het nieuwe restaurant van Sergio Herman, opent op 14 juli Annelin Marien

18 juni 2020

10u46 2 Antwerpen Dinsdag 14 juli is het zover: Le Pristine restaurant en Le Pristine Café openen de deuren in het modecentrum van Antwerpen, in de Lange Gasthuisstraat. Le Pristine is zo het vijfde restaurant van Sergio Herman, en het derde in Antwerpen na Frites Atelier en sterrenrestaurant The Jane. Reserveren kan vanaf dinsdag 23 juni.

Het nieuwste restaurant van Sergio Herman brengt Zeeuwse terroir met Italiaanse flair en breekt naar eigen zeggen ‘sterk met alles wat hij eerder al heeft neergezet’. De keuken omschrijft Sergio Herman als “fine casual, met een unieke mix van traditie en innovatie.” Sergio’s Zeeuwse herkomst vind je terug in de vis, schaal- en schelpdieren op de menukaart.

“Eten in Le Pristine moet een feest zijn. Als chef wil ik niets liever dan mensen verliefd te laten worden op pure smaken, verrassende combinaties en de ingrediënten van mijn roots. Samen met de interieurontwerpers Peter Bundgaard en Signe Bindslev Henriksen van Space Copenhagen uit Denemarken hebben we in die lijn het hele project doorgetrokken. Elk detail is welbewust gekozen. Van het Belgische linnen en arduin tot het Dutch design van bevriende ontwerpers. Door zo diep in elk aspect van Le Pristine te gaan heb ik met elk onderdeel een persoonlijke band”, aldus Sergio Herman.

Barfood

Het restaurant beschikt over een overdekte patio en een ruim buitenterras, beide afgesloten van de drukte van de stad. Zowel voor het restaurant als de patio zal gereserveerd kunnen worden. In Le Pristine Café, vooraan in het pand, kan men overdag terecht voor een snelle lunch en gerechten uit de houtoven, alsook voor cocktails en wijnen per glas. Vanaf 16 uur start het aperitiefmoment en wordt er barfood en antipasti geserveerd.

Sergio Herman staat evenwel niet zelf achter het fornuis, dat zijn Chris Blom (Oud Sluis, The Jane, AIRrepublic) en Thomas D’Hooghe (Clandestino, Hemelrijk, Pure C). De restaurant manager wordt Willem Van den Broeck (in 2010 benoemd tot beste sommelier van België), maître is Carl Verrelst (Luzine, Oud Sluis, The Jane, AIRrepublic) en assistent-maître Willem Broos (The Jane, dEssensi).

Reserveren voor Le Pristine kan vanaf dinsdag 23 juni om 08.00 uur via www.lepristine.com.