Le Pristine, het nieuwe Antwerpse restaurant van Sergio Herman, onthult zijn eerste chef Annelin Marien

25 februari 2020

12u28 0 Antwerpen Sergio Herman kondigde begin december de komst van zijn nieuwe restaurant in Antwerpen aan, Le Pristine, dat midden april opent in de Lange Gasthuisstraat 13. Herman zal niet zelf achter het fornuis staan, maar tot nog toe bleef het nog een geheim wie dan wel chef-kok wordt in het restaurant. Vandaag werd dat bekendgemaakt: Nederlander Thomas D’hooghe (29), die tot voor kort sous-chef was in Hermans restaurant Pure C.

Thomas D’hooghe was jarenlang de rechterhand van chef-kok Syrco Bakker in Pure C in Cadzand, binnenkort zal de Nederlander in Le Pristine in Antwerpen te vinden zijn als chef. D’hooghe studeerde aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde, en werkte al bij sterrenrestaurants Nuance (Duffel) en Clandestino (Temse). In Hulst in Nederland zwaaide hij jarenlang de scepter over de keuken van zijn eigen restaurant, Hemelrijk, waar hij een score van 16/20 van Gault&Millau verzilverde. Sinds 2018 werkte Thomas als sous-chef in tweesterrenrestaurant Pure C in Cadzand-Bad.

Tweede chef

Sergio Herman opent met Le Pristine zijn vijfde restaurant, na The Jane** in Antwerpen, Pure C**, AIRrepublic* en Blueness in Cadzand. Daarnaast is hij mede-oprichter en culinair verantwoordelijk voor Frites Atelier in Antwerpen. Het concept van Le Pristine: Zeeuwse terroir met Italiaanse flair. Naast Thomas D’hooghe zal er nog een tweede chef-kok aangesteld worden. Wie de andere chef zal zijn en wat er op de menukaart zal staan, wordt pas in maart bekendgemaakt.