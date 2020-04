Lazy Jack breidt uit met trattoria en exporuimte en krijgt daarbij de hulp van bekende antiquair Paul De Grande ADA

15 april 2020

14u15 0 Antwerpen Het restaurant Lazy Jack breidt uit met een tentoonstellingsruimte met antiquiteiten, curiosa en interieurobjecten. Antiquair Paul De Grande, bekend van het tv-programma ‘Stukken van Mensen’ op VIER, assisteert hierbij. Daarnaast komt er ook een nieuwe Italiaanse eetgelegenheid.

Het cateringbedrijf Silverspoon werkt volop aan de realisatie van een nieuwe trattoria als uitbreiding van het bestaande Lazy Jack in Antwerpen. De cateraar wil deze horecalocatie de komende zomer uitbreiden met een Italiaanse eetgelegenheid of trattoria die toepasselijk Jacomo zal heten. Het biedt de medewerkers het vooruitzicht van extra werk en het betekent ook een stimulans voor hen om aan iets anders te kunnen werken en creatief bezig te zijn.

Silverspoon hoopt Jacomo in mei te openen van zo gauw de crisismaatregelen opgeheven worden. In de trattoria komen een open keuken met 2 pizzaovens en een geïntegreerde bar. Het terras uit plankenvloer van 80 vierkante meter biedt plaats aan 50 mensen. In de tent naast het gebouw kunnen nog eens 60 mensen zitten. De menukaart zal bestaan uit eenvoudige Italiaanse gerechten zoals antipasti, pizza en enkele typische desserts, aangevuld met toepasselijke wijnen en dranken. De trattoria zal tot half september dagelijks geopend zijn.

Naast Lazy Jack beschikt Silverspoon ook over een loods die in normale omstandigheden als eventlocatie dienst doet. Die moet tijdens de zomermaanden een creatieve invulling krijgen. De loods wordt ingericht als tentoonstellingsruimte waar antiquiteiten, curiosa en interieurobjecten te ontdekken zijn. Al deze meubels en objecten voor op het terras of interieur zijn te koop. Dit concept wordt concreet uitgewerkt met de assistentie van Paul De Grande, de flamboyante antiquair bekend van “Stukken van Mensen” op VIER.