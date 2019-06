Lastige caféklant steelt voor 640 euro van Antwerpse Zoo Sander Bral

04 juni 2019

De lokale politie werd zondagnamiddag gecontacteerd voor een lastige klant in een café in de Statiestraat. Bij aankomst van de politie bleek de man illegaal in ons land te verblijven. Omdat hij zich weerspannig en agressief opstelde, moest hij gehandboeid worden. Tijdens de fouille bleek dat de man in het bezit was van heel wat balpennen en sleutelhangers van de Antwerpse Zoo. Navraag in de winkel van de Zoo maakte duidelijk dat de spullen gestolen waren. De totale waarde van de balpennen en sleutelhangers bedroeg 640 euro. De man werd overgebracht naar het cellencomplex en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.