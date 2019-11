Lasbeurs moet tekort aan lassers oplossen AMK

15 november 2019

13u31 0 Antwerpen Vanaf dinsdag 19 november wordt Antwerp Expo een heus lasparadijs. Easyfairs organiseert er drie dagen lang het evenement Welding Week, waar zowel professionals als studenten uit de sector zich kunnen laten inspireren door de lastechnologie van de toekomst, en een eerste contact leggen met hun toekomstige werkgever. En dat is nodig, zo blijkt, want lassen blijft een knelpuntberoep.

Vorig jaar stonden er in Vlaanderen 449 vacatures open in de lassector. De juiste mensen vinden om deze vacatures in te vullen, blijkt echter niet evident. Vaak is voor deze vacatures specifieke ervaring of bijkomende kennis vereist en daar blijken weinigen over te beschikken. Door een brug te lassen tussen studenten en bedrijven probeert Easyfairs een oplossing te bieden voor de grote vraag aan lassers.

Tijdens de Welding Week kunnen (toekomstige) lassers onder meer de strijd aangaan om de beste virtueel laskampioen van de Benelux te worden tijdens het VR-kampioenschap van VDAB en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL). Daarnaast kan je je licht opsteken bij verschillende bedrijven uit de sector, een boodschap lassen op de Wall of Flame van Pipetech Academy, robot- en cobottechnologie ontdekken of een originele foto van je project inzenden om mee te dingen naar de felbegeerde award voor het mooiste laswerk.

Alle info op www.easyfairs.com.