Lanxess Antwerpen investeert 11 miljoen in ontbindingsinstallatie voor lachgas Jan Aelberts

13 november 2019

18u53 0 Antwerpen Speciaalchemiebedrijf Lanxess heeft woensdag de ambitie bekendgemaakt om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. Om die doelstelling te verwezenlijken, wordt in Antwerpen een installatie voor het ontbinden van lachgas of stikstofdioxide gebouwd.

Op dit moment stoot de Duitse chemiegroep voor 3,2 miljoen ton CO2 aan broeikasgassen uit. Tegen 2030 moet daar de helft af, in 2040 wil het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn.

Daartoe gaat Lanxess de komende jaren verschillende projecten opstarten. In Antwerpen investeerde de groep 11 miljoen euro voor de bouw van een installatie voor het ontbinden van lachgas. Die wordt momenteel getest en zal in 2020 opgestart worden. In de eerste fase zal de nieuwe installatie de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen met wat overeenkomst met zo’n 150.000 ton CO2. Na een uitbreidingsfase, waarvan de kostprijs nog niet duidelijk is, zal de uitstoot nog eens met 300.000 ton dalen.

Ook in de vestigingen in India staan investeringen in hernieuwbare energiebronnen gepland. Het bedrijf zal bij toekomstige investeringen en overnames rekening houden met de invloed op de koolstofvoetafdruk, en bestaande productieprocessen herzien.