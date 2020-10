Lantis rolt in 2021 elektrische deelfietsen in hele Antwerpse Vervoerregio uit Philippe Truyts

08 oktober 2020

14u50 0 Antwerpen Alternatieven voor de auto zullen meer dan nodig zijn tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding. Bouwheer Lantis wil nu een elektrisch deelfietsensysteem op poten zetten in de 32 gemeenten tellende Antwerpse Vervoerregio én een deel van het Waasland. De fietsen zouden al in 2021 aan park-and-rides en stations staan.

Het is de eerste keer dat in Vlaanderen op een zo grote schaal elektrische deelfietsen worden uitgerold. Na een oproep eerder dit jaar heeft Lantis al een aantal kandidaten geselecteerd. Zij krijgen nu een bestek, zodat ze een voorstel kunnen indienen. Lantis zal een keuze maken volgens prijs, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en innovatie. “We hopen dat we kunnen starten in 2021”, klinkt het.

Grotere afstand

Lantis heeft met de Vlaamse overheid en de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal vastgelegd dat tegen 2030 minstens 50 procent van alle verplaatsingen in de Antwerpse Vervoerregio op een duurzame manier moet gebeuren. De fiets hoort daar uiteraard bij. “Maar met een gewone fiets, of een Velo in de stad Antwerpen, rijd je meestal niet zo ver. Stel dat je van de trein stapt in Beveren en naar de Waaslandhaven moet gaan werken: met een elektrische fiets kun je die afstand wél makkelijker overbruggen”, legt woordvoerster Annik Dirkx uit.

UItbreiden

De uitbater van het deelfietsensysteem moet in staat zijn om alle belangrijke vervoersknooppunten in de regio te bedienen. Zo ontstaat aan park-and-rides, bus- en tramhaltes en treinstations een netwerk. “Op vraag van gemeenten, bedrijven en organisaties kunnen we dat nog uitbreiden met gewone deelfietsen voor korte ritten”, zegt Dirkx. Volgens Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA), tevens voorzitter van de Vervoerregio, is er nood aan een extra aanbod naast alles wat de stad Antwerpen al doet. “We kunnen nu een netwerk uittekenen dat elektrische fietsen aanbiedt in een regio tussen Sint-Niklaas en Wuustwezel én als één systeem kan worden beheerd.”