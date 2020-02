Langste estafetteloop ter wereld passeert dóór Kinepolis Antwerpen ADA

25 februari 2020

16u05 1 Antwerpen In de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni zullen er duizenden lopers en fietsers passeren door een filmzaal van Metropolis (Kinepolis) in Antwerpen. Het gaat om de deelnemers aan de 29ste Roparun, de langste estafetteloop ter wereld. Zij zijn onderweg vanuit Parijs of Bremen naar de finish in Rotterdam. De atleten laten zich sponsoren en alle opbrengsten gaan naar organisaties voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

De Roparun is een estafetteloop van ruim 500 kilometer. Startlocaties zijn er in Parijs, Bremen en Almelo (halve Roparun) en de finish is in Rotterdam. Het evenement vindt ieder jaar in het Pinksterweekend plaats. Teams - bestaande uit 25 sportievelingen - halen zoveel mogelijk geld op voor ondersteunende zorg voor mensen met kanker. De voorgaande (28ste) editie bracht in 2019 bijna 6 miljoen euro op, ingezameld door meer dan 8.000 deelnemers. In de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni zullen er duizenden lopers en fietsers passeren door een filmzaal van Metropolis in Antwerpen. Zij zijn onderweg vanuit Parijs of Bremen naar de finish in Rotterdam.

“Met een af te leggen afstand van ruim 500 kilometer krijgen de teams het zwaar te verduren”, vertelt Wiljan Vloet, directeur van Roparun. “Juist daarom zijn speciale doortochten, zoals Kinepolis Antwerpen en vorig jaar het nieuwe Havenhuis, van grote waarde om de Roparunners extra te motiveren. We zijn blij dat het team van Roparun Antwerp by Night en Kinepolis het mogelijk maken dat we letterlijk door een filmzaal mogen passeren. Elke doorkomst is een feestelijk gebeuren met muziek en entertainment. Een feestje voor de deelnemers, maar ook voor toeschouwers. Een DJ warmt het publiek op in afwachting van de renners en in de filmzaal draaien ze een speciale Roparunfilm.”

Meer over Parijs

Rotterdam

Bremen

gezondheid

ziekten

kanker

sport

Kinepolis