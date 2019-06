Lange Sint-Annastraat gaat op de schop BJS

20 juni 2019

17u21 0 Antwerpen De riolering in de Lange Sint-Annastraat, een zijstraat van de Ossenmarkt in Antwerpen, is toe aan vernieuwing. Het district Antwerpen gaat van de gelegenheid gebruik maken om de verlichting te vernieuwen én de straat om te vormen tot woonerf.

Voor de heraanleg zijn voorlopige plannen opgesteld. Die worden door het districtsbestuur voorgesteld op een infoavond op maandag 24 juni (van 19 tot 20.30u) voorgesteld in centrum Kauwenberg in de Korte Winkelstraat 1. “Kom dus zeker langs om uw mening te geven en mee na te denken over de invulling van de vernieuwde Lange Sint-Annastraat”, luidt het. Wanneer de werken precies zullen starten, is nog niet duidelijk.