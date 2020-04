Lange rijen voor Antwerpse doe-het-zelfzaken en tuincentra: “Na jaren eindelijk die oprit aanpakken” Jan Aelberts

18 april 2020

11u53 0 Antwerpen “Een paar vijzen, een boortje, kleine dingen die we nodig hebben om ons huis af te werken.” Laura en Jonas stonden zaterdagochtend al vroeg in de rij van de Brico op de Boomsesteenweg. En daar stonden ze niet alleen. Een uur voor de opening was het al aanschuiven. Ook voor tuincentrum van Uytsel in Kontich staan om 7 uur de eerste klanten. Toch moesten ze nergens langer dan een half uur na opening wachten om binnen te geraken.

De Vlaming heeft de baksteen in zijn maag duidelijk nog altijd niet verteerd. Werken in de tuin en klussen in huis vraagt een fysieke inspanning en verzet ook de gedachten in coronatijden. Daarom besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de tuincentra en doe-het-zelfzaken weer mogen open gaan. “De opening moet gepaard gaan met respect voor de geldende coronamaatregelen, zoals ze bijvoorbeeld ook al langer gelden voor de supermarkten”, benadrukte Yves Stevens op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Laura Reynaert en Jonas Van Dam waren al vroeg uit de veren. “We zijn nog allebei aan het werk dus verbouwen we ons huis in het weekend", zegt Jonas. “We zijn blij dat de Brico terug open zijn zodat we ons huis sneller af kunnen werken. We hopen er in de zomer in te kunnen.”

Hoge leveringskosten

Grote aankopen deed het koppel niet. “We hebben de meeste spullen gekocht voor de lockdown, maar hadden wel nog wat kleine dingen nodig, een boortje, hier en daar een vijs”, zegt Jonas. “Als je het online bestelt moet je vaak lang wachten voordat het geleverd wordt en betaal je hoge leveringskosten voor kleine prullen. We zijn iets vroeger opgestaan dan normaal om toch niet té lang te moeten aanschuiven, maar het viel al bij al nogal mee. Ik vermoed dat het vanmiddag wel drukker zal zijn.”

“We hadden intussen al heel wat voorbereidingen gedaan", zegt woordvoerder van Brico Rudy Schautteet. “Sommige dingen hadden we al voor de sluiting toegepast, zoals het regelen van de toegang of plexiglas aan de kassa’s.”

Ideale moment

Het personeel stond op tijdelijke werkloosheid, maar zal nu dus snel weer aan de slag kunnen gaan. Aanvankelijk dacht Brico dat de opening pas maandag zou kunnen, maar later werd duidelijk dat de regering het al vanaf zaterdag toestaat. De keten is tevreden. “We waren bezig om in een eerste fase een ‘click&collect’ te kunnen starten, maar het beste is dat we gewoon kunnen heropenen. Dat is ook voor de klanten beter. Het is mooi weer, mensen willen klussen en renoveren. Velen zijn thuis en hebben er dus ook tijd voor”, aldus de woordvoerder.

Ook Luc Roosens gaat dit weekend aan het klussen. “Het is het ideale moment om thuis wat werk te verzetten”, zegt hij. “Ik ben het ook een beetje beu om alleen maar binnen te zitten. Vandaag ga ik aan mijn oprit werken, die stoort me al enkele jaren.”

Behalve de doe-het-zelfzaken gingen vandaag ook alle tuincentra weer open. Tot nu toe waren het enkel de tuincentra die ook dierenvoeding verkochten die de deuren mochten openen. Bij Van Uytsel in Kontich vormde zich al om 7 uur ‘s morgens een lange rij, maar ook verliep alles vlot en leek iedereen rekening te houden met de social distancing.