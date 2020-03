Lange files op E17 en E34 na ongeval met 7 wagens aan Kennedytunnel: “Vermijd voorlopig de omgeving” AW

04 maart 2020

10u08

Bron: Belga 2 Antwerpen Door een ongeval met zeven wagens net voorbij de Kennedytunnel op de Antwerpse ring richting Nederland, staan er lange files op de E17 en E34 vanuit het Waasland. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Omstreeks 9.15 uur staat er op de E17 al een file vanaf Haasdonk, met wachttijden die oplopen tot anderhalf uur. Op de E34 is het aanschuiven vanaf Melsele en sta je iets minder lang te wachten. Er is één rijstrook dicht, maar dat bleek voldoende om de ochtendspits danig te verstoren. Bij het ongeval vielen ook drie gewonden, maar over hun toestand zijn geen details bekend.

Het Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving nog een tijd te vermijden. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland, vanuit Sint-Niklaas is de Temsebrug een alternatief en het verkeer over langere afstand van Gent richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel.

Inmiddels zijn alle rijstroken opnieuw beschikbaar gemaakt. De Liefkenshoektunnel blijft nog tot 10.20 uur tolvrij richting Nederland.

Bijna anderhalf uur aanschuiven op #E17 richting Antwerpen. Verkeer staat zo goed als stil vanaf Haasdonk. Oorzaak: in de #Kennedytunnel zijn 7 auto's gebotst. de afhandeling van het incident is in volle gang, maar kan nog even duren. Vermijd voorlopig dus best de omgeving! pic.twitter.com/uFoowFcliT Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link