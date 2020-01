Lange file op E17 na ongeval met vier voertuigen in Kennedytunnel mvdb

30 januari 2020

12u27

Bron: Belga 0 Richting Antwerpen Door een ongeval in de Kennedytunnel richting Antwerpen staat er een lange file op de E17, vanaf Haasdonk (Beveren). Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Vier voertuigen reden op elkaar in, waardoor er slechts één rijstrook vrij was.

De betrokken voertuigen waren een vrachtwagen, twee bestelwagens en een personenwagen. Op de vrachtwagen na moesten ze allemaal worden getakeld. Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt aan om via Brussel om te rijden. Vanuit het Waasland is de R2 via de Liefkenshoektoltunnel een alternatief. Rond 12.15 uur zijn alle rijstroken opnieuw vrij.

#R1 In de Kennedytunnel is de weg richting 2/Nederland vrijgemaakt. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link