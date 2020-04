Exclusief voor abonnees Langdurig zieke coronapatiënt (29) roept op tot meer dataverzameling: “Er worden amper gegevens gevraagd aan herstellende patiënten” Caroline Van de Pol

29 april 2020

10u54 3 Antwerpen Arne Van Damme (29) uit Wilrijk vertoonde in maart de eerste symptomen van het coronavirus. Anderhalve maand later heeft hij nog steeds last van ernstige klachten en test hij positief op de ziekte. Wegens een gebrek aan voldoende officiële informatie over het herstel van langdurig covid-19-zieken, haalt hij informatie bij lotgenoten. “Het is jammer dat herstellende patiënten amper door de officiële instanties worden bevraagd. Ik wil wetenschappers aansporen om meer data over het coronaherstel te verzamelen en delen.”

Arne is een jonge, sportieve man zonder medische voorgeschiedenis. Geen typisch ‘coronaprofiel’ dus, maar toch kreeg hij hevig af te rekenen met de ziekte. De eerste symptomen verschenen op 15 maart. “Het begon met keelpijn, een grieperig gevoel, pijn in de longen, kortademigheid en vermoeidheid. Tijdens de eerste week voelde ik mij slecht, het weekend daarop beter, maar de week daarna nog slechter dan ervoor. Volgens de informatie die ik had opgezocht over covid-19 is zulk verloop normaal. Na twee weken thuis uitzieken keek ik ernaar uit om het onaangename virus achter mij te laten, maar die hoop bleek jammer genoeg voorbarig. Ik voelde me enkele dagen beter maar stond al snel weer op met pijn op de borst en een heel vervelende kortademigheid.”

