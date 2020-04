Landbouwer betrapt trucker op illegale lozing wit poeder CVDP

14 april 2020

15u42 2

Een landbouwer uit Zandvliet trof vanmorgen een vrachtwagen aan die een deel van zijn lading wit poeder had gelost in de polders. De man nam contact op met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) omdat hij zich zorgen maakte over de eventuele schadelijkheid van het poeder. Daarop verwittigde de VMM de dienst leefmilieu van de lokale recherche. De speurders gingen ter plaatse en stelden vast dat het om maïszetmeel ging. De chauffeur loosde het product in de polders om kosten te besparen. De rechercheurs namen de vrachtwagen in beslag en dwongen de trucker om het poeder zelf op te ruimen.