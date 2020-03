Lage-emissiezone streep door de rekening van vzw Stroboertje: “We moeten wel benefiets houden om aankoop nieuwe wagen te compenseren” PhT

08 maart 2020

12u01 0 Antwerpen Buurthuis Stroboertje uit Merksem levert schitterend sociaal werk. Zo kunnen 1.670 Antwerpse gezinnen dankzij de vzw op voedselpakketten rekenen. Maar de lage-emissiezone in Antwerpen strooide roet in het eten. “We hebben nu een nieuwe bestelwagen (een Citroën) moeten aankopen voor 32.000 euro”, zegt voorzitter Didier Van de Cauter. Een muzikale benefiet leverde dit weekend circa 3.000 euro op.

Stroboertje heeft een contract met enkele supermarkten voor voedsel net voor de vervaldatum. De vereniging verkoopt de pakketten voor 5 euro.

Maar dan heb je een degelijke camionette nodig. De vorige wagen was een Euro 3. Van de Cauter: “Tot eind 2019 konden we daar nog mee verder als we 980 euro per jaar aan de stad betaalden. De normen zijn nu verstrengd. Er zat met het oog op de toekomst niets anders op dan een nieuwe wagen te kopen.”

Hulp stad?

Geen sinecure voor een vzw. Stroboertje dient wel een dossier in bij Antwerps schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a), maar of die subsidie er komt, is koffiedik kijken.

“De sfeer op de benefiet was top”, zegt Van de Cauter. “En zaterdagavond kwam Wendy Van Wanten nog optreden.”