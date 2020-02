Lachen met de dagelijkse frustraties over Antwerpen: Instagrampagina ‘Memesvantstad’ is met 14.000 volgers in maand tijd enorm succes David Acke

03 februari 2020

Met 14.000 volgers is de Instagrampagina Memesvantstad een gigantisch succes. Zeker als je weet dat de pagina nog maar een maand bestaat. Op de pagina wordt er gelachen met de dagelijkse frustraties waarmee de Antwerpenaar te maken krijgt. Zowel kleine als grote maar evengoed zware problemen als de drugsoorlog komen er aan bod. Het doel: relativeren en lachen.

Bezieler achter de pagina is een mannelijke Antwerpenaar tussen de 20 en de 30 jaar die liever anoniem blijft. “De focus moet liggen op de boodschap en niet op de maker”, vertelt hij. “Zo een pagina heeft geen gezicht nodig. Het belangrijkste is dat mensen eens kunnen lachen en wie daarvoor zorgt, doet er op zich weinig toe. Slechts enkele vrienden weten dat ik achter de pagina zit.”

Als ik een meme maak over de Turken in de Brederodestraat bijvoorbeeld zijn het ook zij die een bericht sturen via Instagram. ‘Dat is echt zo!’ lachen ze dan

Het idee kreeg eind december 2019 vorm. “In Amerika zijn memes al veel meer ingeburgerd dan hier. Het is een vorm van karikatuur waarbij dagelijkse situaties vanuit een andere hoek bekeken worden. Je geeft ze iets persoonlijks waardoor ze grappig worden. Dat kan gaan over de zoveelste file op de Antwerpse ring maar evengoed over serieuzere onderwerpen als the war on drugs. Maar nooit hebben ze als doel een bepaalde bevolkingsgroep aan te vallen.” En dat lijken de 14.000 volgers ook de snappen want de meeste reacties zijn positief. “Meer nog. Als ik een meme maak over de Turken in de Brederodestraat bijvoorbeeld zijn het ook zij die een bericht sturen via Instagram. ‘Dat is echt zo!’ lachen ze dan. Mensen herkennen die situaties en daar mag al eens mee gelachen worden.”

Inspiratie uit films

De inspiratie haalt de bedenker van zijn wandelingen door Antwerpen. Vooral drukke plekken als de Groenplaats zijn een goede inspiratiebron. “Daar lopen heel wat verschillende mensen en culturen door elkaar. Laat ons zeggen dat daar een groot assortiment aan potentiële memes rondlopen”, lacht de man. Maar daarnaast kijkt hij ook heel wat films. “Sommige scènes leveren heel wat inspiratie op. Zeker in dialogen. Dan moet je gewoon de dialogen vervangen door een Antwerpse problematiek en je hebt je meme.”

De bedenker hoopt dat zijn pagina zal blijven groeien. Al is dat niet het belangrijkste. “Het zou leuk zijn moesten er nieuwe volgers bijkomen maar memesvantstad blijft gewoon een leuke hobby. Het is geen dagelijkse bezigheid en al zeker niet mijn beroep. Ik zou het fijn vinden moest ik mensen aan het lachen kunnen brengen om zo de dagelijkse frustraties en de negatieve aspecten van de stad in iets positief kan veranderen.”