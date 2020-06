Laatstejaars verpleegkunde KdG kiezen dankzij coronacrisis steeds vaker voor ouderenzorg CVDP

10 juni 2020

15u09 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen vraagt de studenten verpleegkunde op het einde van hun derde jaar welke stages ze willen lopen. Opvallend daarbij is dat er dit jaar ten opzichte van vorig jaar meer derdejaars kiezen voor ouderenzorg.

“Dit domein heeft een enorm tekort - misschien zelfs het grootste tekort - aan verpleegkundigen, dus voor het geriatrisch werkveld is deze verschuiving goed nieuws”, vertelt coördinator Klinisch Onderwijs in de opleiding Véronique Fromont.

Waarom de studenten nu meer voor ouderenzorg kiezen, is moeilijk om in te schatten. “De coronacrisis heeft velen van hen meer in contact gebracht met deze doelgroep. Hierdoor ligt de keuze voor de geriatrische zorgvrager misschien meer voor de hand. Studenten weten ook dat plaatsen op spoed en intensieve zeer gegeerd zijn, maar beperkter in aanbod en dus ook in vacatures. De ouderenzorg is ieder geval zeer tevreden met deze lichte stijging.”

Ingeschakeld in woonzorgcentra

Ook de eerstejaarsstudenten verpleegkunde kwamen meer in contact met de oudere doelgroep. Velen van hen zijn bij het uitbreken van het coronavirus overgeschakeld naar stages in woonzorgcentra. Voor de stages in mei zijn zelfs ál deze studenten ingeschakeld in woonzorgcentra.

Véronique Fromont: “De instellingen moesten zo snel overstappen naar Covid-afdelingen en non-Covid afdelingen, dat dit voor de geplande studenten van het 2e, 3e en 4e jaar verpleegkunde al moeilijk was om de stagetrajecten te behouden. Het was een ongekende situatie waarin eerstejaars echt verloren zouden lopen. Tegelijk hadden de woonzorgcentra ook hulp gevraagd, daar zijn we op ingegaan door alle geannuleerde stages toe te wijzen aan de woonzorgcentra. Hieruit zijn nu al toekomstige samenwerkingen gegroeid.”