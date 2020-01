Laatste Wintervuur lokte 33.000 bezoekers ADA

05 januari 2020

18u38 0 Antwerpen Wintervuur sloot de achtste en laatste editie feestelijk af. Het nomadische podiumkunstenfestival van de stad Antwerpen verkocht in totaal 15.000 tickets. Daarnaast bracht het festival nog eens zo’n 18.000 gelegenheidsbezoekers op de been. Samen goed voor zo’n 33.000 bezoekers op één week tijd. Op 10 verschillende plaatsen op de grens van Antwerpen Dam, Deurne Noord en Merksem bracht Wintervuur warmte in de koude eindejaarsdagen.

De laatste editie van Wintervuur werd feestelijk afgesloten. De 23 verschillende theater- en circusproducties en 4 theatrale expedities verspreid over 8 festivaldagen verkochten ongeveer 15.000 tickets. Zo stonden op een weekavond om 20 uur op zes verschillende locaties telkens tot 1.800 mensen in de rij voor een bijzondere theaterervaring, om te genieten van voorstellingen die anders nooit in Antwerpen te zien zouden geweest zijn.

Er werden op het Wintervuurplein onder het viaduct van den Dam ook meer dan 2.400 ritjes gedaan in de bijzondere kermismolens en ‘Oil Barrel Race’ autootjes. Er gingen een 60-tal sessies door in de hot tub die dappere bezoekers een prachtig zicht op het terrein en het Lobroekdok boden.

Acht namiddagen lang was de Barn afgeladen vol met samen 3.000 buurtbewoners en bezoekers die kwamen genieten van de heerlijk absurde ‘Grootste Revue van den Dam’. Acht avonden waren er prachtige, intense concerten in The Barn, die samen een 5.000-tal muziekliefhebbers lokten. Daarnaast waren er een 10-tal installaties op het plein en theatrale expedities in de buurt.

Festival als expeditie

“Ik denk dat we een heel divers publiek een heel divers artistiek programma hebben laten ontdekken. Het festival combineert toegankelijke voorstellingen met spannende nieuwe creaties en brengt mensen samen op plekken in de stad waar ze nooit of zelden komen”, vertelt artistiek coördinator Dré Demet van het festival. “We presenteerden pril werk van beginnende theatermakers tot grote internationale circusgezelschappen, van gerenommeerde operazangers tot lokale fanfares. Dat werd allemaal getoond aan een wisselend publiek van buurtbewoners en theaterminnaars, in telkens een ander deel van de stad. We hebben zo ons publiek telkens opnieuw een ander, boeiend en onbekend stukje stad laten ontdekken. Ik zie het festival daarom als een expeditie doorheen de stad. Het festival heeft gepoogd de stad te omarmen en te verbinden met de rest van de wereld. Wintervuur is een ode aan de diverse en veelgelaagde stad, en aan de kunst van het samen zijn.”