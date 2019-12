Laatste wens voor de euthanasie: Beerschot-icoon Leo Heylen (89) ziet vanuit loge zijn ploeg ultieme gelijkmaker scoren SVM

08 december 2019

14u41

Bron: ATV 94 Antwerpen Nog één keer Beerschot live aan het werk zien: dat was de laatste wens van Leo Heylen (89). Het clubicoon koos voor euthanasie nadat de kanker hem drie jaar lang in zijn greep gehouden had. Vanuit de loge zag Heylen hoe zijn lievelingsploeg diep in blessuretijd de gelijkmaker scoorde tegen Virton. En dat met twee man minder op het veld...

“Je moet het beste voor het laatst houden”, verklaarde Heylen vóór de match aan ATV. “Als ze winnen, zou ik een gat in de lucht willen springen. Helaas zal dat niet meer lukken, ik zou niet meer recht geraken.” Drie jaar geleden werd bij Leo Heylen kanker vastgesteld en die ziekte heeft zich inmiddels in zijn lichaam pijnlijk uitgezaaid, in zoverre dat Leo volgende week voor euthanasie kiest.

Achttien jaar lang was Heylen ploegafgevaardigde bij Beerschot. Eerst bij de reserven, later ook bij de eerste ploeg. Hij zou in die hele periode slechts twee matchen missen. Bij Beerschot omschrijven ze Heylen als een man met gevoel voor humor en een jongensachtige glimlach. Toch kon hij ook doortastend optreden als dat nodig was. Een doelpunt vierde hij steevast met een dichtgeknepen vuist en altijd met respect voor vriend en tegenstander.

Trainer toen was op een bepaald moment Rik Coppens, de man die tijdens zijn spelerscarrière 258 (!) keer scoorde voor Beerschot. “Als hij iets naar de scheidsrechter riep, moest ik mee druk helpen zetten. Het paarse bloed zal altijd in mij blijven stromen.”

Heylen supporterde al voor Beerschot vanaf z’n vijfde. Hij was ook nog 51 jaar bij de club aangesloten als scheidsrechter. De supporters herinneren hem als iemand die altijd het perfecte evenwicht vond tussen respect en humor. “Kortom, een fijne mens! We gaan je missen op het Kiel.”