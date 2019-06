Laatste schooldag is groot feest voor 3-jarige Collette die geboren werd met hersenletsel Jan Aelberts

30 juni 2019

13u57 8 Antwerpen Full house gisteren op de speelplaats van kleuterschooltje Immaculata in Oostmalle. Daar kwamen 300 ouders en kinderen naar Café Collette, een benefiet voor de 3-jarige Collette die werd geboren met een zwaar hersenletsel.

Het schooljaar in schoonheid afsluiten, dat doe je zo: met een stampvolle speelplaats vol ouders, leerkrachten en kinderen die samenkomen rond Collette. Door haar hersenletsel moet het meisje levenslang revalideren en dat kost handenvol geld. En daarom werd de benefiet Café Collette op poten gezet. “Een geweldig succes”, zegt de trotse vader van het meisje. “300 Ouders en kinderen hebben ons gesteund én genoten van een mooie namiddag. De kinderen konden zich uitleven met waterspelletjes, het maken van cupcakes en glittertattoos, springkastelen, een grabbelton.”

Ook de ouders werden verwend. “De speelplaats werd ingericht als terras. Er was cake en taart, haute dogs, vers fruit en natuurlijk ijsjes van een ijskar die de speelplaats werd opgereden. Allemaal gesponsord door de middenstanders van Malle. Ondertussen kregen de kindjes één voor één hun rapport. Ze hebben het allemaal heel goed gedaan. De actie heeft in totaal zo ongeveer 2.500 euro opgeleverd, een waanzinnig mooi bedrag. Maar misschien nog belangrijker: deze dag heeft opnieuw heel wat nieuwe vriendschappen opgeleverd. Onze Collette was in de wolken.”

Meer info over Collette en haar hersenletsel vind je op de website die de ouders gestart hebben.