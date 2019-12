Laatste gemeenteraad van het jaar wordt dubbele zit: debat over meerjarenplan 2020-2025 PhT

16 december 2019

19u20 0 Antwerpen De laatste Antwerpse gemeenteraad van het jaar wordt een dubbele zit: vandaag en morgen bespreken college en raadsleden immers het meerjarenplan 2020-2025. Tatjana Scheck (sp.a) legde zonet de eed af als nieuw raadslid. Ze vervangt Yasmine Kherbache, die rechter wordt bij het Grondwettelijk Hof.

Oppositiepartijen Groen, Vlaams Belang, CD&V en PVDA krijgen de kans om de meerderheid aan de tand te voelen over de investeringen en de beleidskeuzes. Vooral op het vlak van veiligheid, mobiliteit, cultuur en sociale materies mag toch enig vuurwerk worden verwacht.

De goedkeuring van het meerjarenplan ligt pas laat op dinsdagavond op tafel. Vanavond moet de raad zich eerst doorheen de ‘gewone’ agenda werken. Nadien geven de negen vakschepenen toelichting bij hun beleidskeuzes. Pas daarna komen de zeven fractievoorzitters aan het woord. Dinsdagavond kunnen de schepenen nog repliceren én is het nog aan de fractievoorzitters voor een wederwoord. Bart De Wever wees er fijntjes op dat er géén presentiegeld voorzien is voor de tweede dag. “Het spijt me, dat is een reglement van mijn voorganger (Patrick Janssens, red.).”

De zitting van vanavond begon met een minuut stilte: zowel voor de vorige maand overleden Bob Hulstaert (85), die 24 jaar in de gemeenteraad zetelde voor het Vlaams Blok en het Vlaams Belang, als voor de 567 doden door de V2-inslag op cinema Rex, op 16 december 1944.