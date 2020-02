Laat eens een Antwerps handje tatoeëren tijdens de Chocolate Week Annelin Marien

21 februari 2020

13u58 1 Antwerpen Antwerpenaar in hart en nieren? Tijdens de Chocolate Week van 6 tot 15 maart kan je in verschillende tattooshops in Antwerpen een Antwerps handje laten tatoeëren. Voor 80 euro heb je een gloednieuwe tattoo, mét een waardebon voor een paar echte Antwerpse handjes in chocolade inbegrepen.

Ta2lab en Antwerpen Koekenstad slaan de (Antwerpse) handen in elkaar voor een actie tijdens de Antwerp Chocolate Week waarbij je een Antwerps handje kan laten tatoeëren in acht tattooshops. Van 6 tot 15 maart krijg je voor 80 euro een Antwerps handje van 4 op 2 centimeter of 3 op 1,5 centimeter op je huid, behalve op de ribben. Daarbij zit een chocoladepas ter waarde van 10 euro inbegrepen die je kan inruilen voor Antwerpse handjes bij meer dan 20 chocolatiers.

Je kan je plaats online boeken via het boekingsplatform. Je kiest jouw favoriete tattooshop, de datum en het tijdslot.

