Laagste aantal Antwerpse werkzoekenden in 10 jaar

28 juni 2019

17u35 5 Antwerpen 29.449 werkzoekenden: dat is momenteel de balans in Antwerpen. Daarmee zakt dat aantal voor het eerst in 10 jaar onder de 30.000. Voor de jeugdwerkloosheid zijn er nog betere cijfers: deze daalt van 30,3% naar 20,1%. Een gunstige evolutie, maar Antwerpen heeft nog steeds meer werkzoekenden dan het Vlaams gemiddelde.

Het is van juni 2009 geleden dat het aantal werkzoekenden zo laag lag. Toen telde de stad Antwerpen 29.522 niet-werkende werkzoekenden. De werkloosheidsgraad ging daarna in stijgende lijn, om een piek te bereiken van 37.106 in januari 2014. Daarna werd een daling ingezet met 29.449 als resultaat eind mei 2019. Ook voor de jongere werkzoekenden gaat het beter. Antwerpen telt op dit moment 4.412 jonge werkzoekenden (<25 jaar). In mei 2008 stond het aantal op 3.876. Daarna is dit aantal gestegen tot 7.246 in 2012.

De resultaten zijn vermoedelijk deels te wijten aan de hoogconjunctuur. Maar ondanks die hoogconjunctuur, vinden niet alle werkzoekenden hun weg naar de openstaande vacatures. Bovendien scoort Antwerpen met 12,7% werkzoekenden nog steeds boven het Vlaams gemiddelde van 5,7%. “De uitdaging blijft groot. Werkgevers voelen de druk in hun zoektocht naar talent. Het potentieel in onze stad is er, maar een match tussen vacature en werkzoekende vergt soms de nodige begeleiding en (om)scholing. We willen werkgevers bijstaan in het rekruteren van jongeren, nieuwkomers en gemotiveerde werkzoekenden uit kansengroepen. Ik denk dat het tijd is om echte engagementen te maken”, aldus Claude Marinower, schepen van Werk.

