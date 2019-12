Kyra Gantois komt nog één keer terug op vertrek bij Youth For Climate: “Tussen Anuna en mij komt het nooit meer goed, vrees ik”

Antwerpen

“What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” De acties van misnoegde klimaatjongeren beheersten het voorbije jaar nagenoeg álle nieuwsbulletins. In onze eindejaarsreeks ‘ De 19 van 19 uit Antwerpen ’ maken we met Kyra Gantois, bezieler van Youth For Climate (YFC), de balans op van een bewogen jaar. Een gesprek over de strijd voor het klimaat, haar veelbesproken vertrek bij YFC én de twist met toenmalig ‘partner in crime’ Anuna De Wever.