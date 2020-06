Kwetsbare Antwerpenaren krijgen extra steun van stad: “Met dit plan willen we vooral inkomens verhogen van mensen die al weinig hadden voor de coronacrisis” ADA

12 juni 2020

16u07 3 Antwerpen De stad Antwerpen zal extra inspanningen leveren voor kwetsbare Antwerpenaren. Er komt een eenmalige septemberpremie, werkgevers die leefloners in dienst nemen krijgen financiële steun en voedselverdeelpunten worden versterkt.

“Antwerpenaars die voor de crisis weinig inkomen hadden, dreigen na de coronacrisis nog minder over te houden”, beklemtoont schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws. “Met dit relanceplan willen we dus vooral hun inkomen verhogen. We geven een eenmalige septemberpremie aan gezinnen met kinderen die een woning huren op de private huurmarkt en afhankelijk zijn van werkloosheidsuitkering of leefloon. Zo helpen we hen die moeilijke maand vol extra schoolkosten door te komen. 65-plussers in armoede (IGO-uitkering) geven we eveneens een eenmalige premie.

Ook willen we opnieuw meer leefloners aan het werk helpen: we geven financiële steun aan alle werkgevers die leefloners in dienst willen nemen. We ondersteunen buurthuizen die Antwerpenaars bijstaan in hun administratie. Ten slotte versterken we de voedselverdeelpunten en garanderen we voor het eerst de hele zomer lang de dag- en nachtopvang van dak- en thuislozen.”

Leertrajecten

“Atlas, Integratie & Inburgering zal de nodige middelen inzetten om de opgelopen achterstand in de leertrajecten van nieuwkomers weg te werken,” zegt schepen voor integratie en inburgering Karim Bachar. “Tijdens de zomermaanden zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden om Nederlands te oefenen. Zo worden er digitale conversatiegroepjes gevormd, wordt er gewerkt met digitale taalbuddy’s en worden er babbelfietstochten georganiseerd.

Daarnaast worden de wachtlijsten voor de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie weggewerkt. Tijdens de crisis werden er uiteraard onlinelessen aangeboden, maar het was niet voor elke cursist haalbaar om op die manier de cursus verder te zetten.”