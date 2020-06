Kwartet winkeldieven steelt voor 20.000 euro aan kledij in minstens twaalf winkels Sander Bral

23 juni 2020

Het team winkeldiefstallen van de lokale politie betrapte begin dit jaar vier winkeldieven in een winkelcomplex aan de Meir. Nadat ze betrapt werden, volgde er in het Brusselse een huiszoeking waar meerdere eerder gestolen kledingstukken zijn gevonden. De onderzoeksrechter liet de mannen aanhouden.

Na een uitgebreid onderzoek kon het team achterhalen dat de gestolen kledij afkomstig was uit verschillende winkels in Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Brugge. In samenspraak met de onderzoeksrechter kregen de winkels de goederen terug.

In totaal ging het voor zo’n 16.500 euro aan kledij dat is teruggevonden. Van nog een groot aantal kledingstukken, ter waarde van zo’n 4.000 euro, kon de herkomst niet achterhaald worden. Zo’n twaalf winkels kregen het kwartet winkeldieven over de vloer. Het onderzoek werd in juni volledig afgerond.