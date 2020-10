Kunstproject op Nieuw Zuid voor en dóór alle Antwerpenaren: “Wat vind je wél goed aan corona?” Philippe Truyts

08 oktober 2020

18u17 1 Antwerpen De schouw van het nieuwe warmtenet van Fluvius op Nieuw Zuid wordt van 30 oktober tot 1 november het decor voor een bijzondere kunstcollage rond corona. Hoe die er zal uitzien, daar kunnen alle Antwerpenaren mee over beslissen. Het idee komt van buurtbewoonster Saskia Liénard. “De focus moet op het positieve liggen. Wat was volgens jou wél goed aan corona?”

Liénard, goed thuis in de theaterwereld, is er al een hele tijd mee bezig. “Tijdens de lockdown ging ik vaak joggen op het Nieuw Zuid. ’s Nachts is het er heel stemmig. Die schouw van Fluvius (73 meter hoog en deel van het warmtenet dat de hele wijk duurzame energie moet leveren, red.) vind ik op één of andere manier wel een markant punt in het landschap. Daar valt artistiek iets mee te doen. En omdat zoveel mensen corona inmiddels spuugzat zijn en sommigen er zelfs agressief of moedeloos van worden, wil ik dat counteren met een positieve boodschap.”

Laat je creativiteit de vrije loop. Stuur een tekst, een tekening, een foto, individueel of in groep. Op school of met de buren, het maakt niet uit. Saskia Liénard

Saskia vraagt daarom de hulp van de Antwerpenaren. “Ga eens een minuut of tien zitten. Laat je creativiteit de vrije loop. Stuur een tekst, een tekening, een foto, individueel of in groep. Op school of met de buren, het maakt niet uit. Gewoon met het antwoord op de vraag: ‘Als je binnen een jaar zal terugkijken op deze moeilijke periode, wat zal er voor jou dan ondanks alles ook goed zijn geweest?’ Denk bijvoorbeeld aan het applaus voor de zorgverleners. Dat gaf energie.”

Het volstaat om vóór 24 oktober een mailtje te sturen naar schouwantwerpen@gmail.com.

Drie avonden lang

Saskia laat voor de uitvoering van de kunstcollage niets aan het toeval over. Theatermaker Angelo Tijssens, co-schrijver van de bekroonde film ‘Girl’, maakt van de inzendingen een fijn verhaal. Nick Mattan zorgt voor de vormgeving.

De projectie van de collage op de schouw loopt drie avonden lang, van vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november, tussen zonsondergang en middernacht. “We moeten hier samen allemaal door. Wat verbindt, doet de mensen veel deugd”, besluit Liénard.