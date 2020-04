Kunstproject dichter Maud Vanhauwaert in brand gestoken. Dader streamt actie live op Facebook PLA/ADA

10 april 2020

07u28 22 Antwerpen Donderdag kort voor middernacht is het kunstwerk Toren van Babel in vlammen opgegaan. Het kunstwerk werd vorig zomer opgetrokken onder leiding van oud-stadsdichter Maud Vanhauwaert. De dader zou iemand zijn met zware psychologische problemen. Via Facebook streamde hij zijn daad terwijl hij vertelt over het Paasfeest. De politie kon de verdachte arresteren.

De Toren van Babel was een project van vorige stadsdichter Maud Vanhauwaert. Samen met vrijwilligers bouwde ze de toren als een ode aan meertaligheid. Volgens het klassieke verhaal stond taalverwarring de bouw van de Toren van Babel in de weg. Vanhauwaert wilde die gedachte omdraaien en aantonen dat meertaligheid een meerwaarde kan zijn.

De dader streamde zijn daad live via Facebook. Terwijl op de achtergrond het vuur zich langzaam verspreidt, vertelt de man over het Paasfeest en de symbolische waarde van dat feest. “Het is een moment dat bevrijding ademt. Bevrijding van het volk van Israël, de slavernij, hier in Antwerpen is het de bevrijding van het geld. En het terug uit de verdeeldheid, het samenkomen van de mensheid kan leiden, is deze plek”, klinkt het. De man roept op tot eenheid en heeft het nadien over de volle maan en de vrouwelijke scheppingscyclus.

In een reactie laat de politie weten een verdachte te hebben gearresteerd: “Ter plaatse werd de politie aangesproken door een man die verklaarde de feiten te hebben gepleegd. Hij werd gearresteerd voor verder onderzoek.”



“Geest bewaren”

“Gisterenavond zakte de Toren van Babel in elkaar. Iemand met zware psychische problemen heeft in een waan de toren in brand gestoken. Hij dacht dat hij iets goeds deed voor het project en de mensheid. De toren vormde een ode aan de meertaligheid van de stad. Het plan was om deze zomer nog een vol programma te kunnen aanbieden op het terrein”, staat te lezen op de Facebookpagina van het project.

“Het doet ons veel pijn op die manier afscheid te moeten nemen van de toren. Zoals de dichter Lucebert zei: ‘alles van waarde is weerloos’. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. We zullen nadenken over hoe we de geest en de energie van de toren kunnen bewaren en het programma in de zomer kunnen behouden – en zelfs sterker kunnen uitbouwen.”

De brandweer kon enkel maar de oplaaiende vlammen blussen en het houten geraamte verder veilig laten afbranden. Het viel niet meer te redden.