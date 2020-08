Kunstparcours De Cadixroute op het Eilandje is verhuisd naar toekomstig park aan de Ring



CVDP

05 augustus 2020

09u34 0 Antwerpen Na elf succesvolle edities van ‘De Cadixroute’ op het Eilandje, verkent het kunstenparcours dit jaar nieuwe oorden. Bezoekers kunnen in augustus en september kunstwerken ontdekken in het Ringpark Groene Vesten. Dat toekomstige park van zo’n 450 voetbalvelden groot loopt langs weerskanten van de Ring, van het Zuid tot de grens van Borgerhout met Deurne.

Nog tot en met 20 september ontdekken bezoekers reproducties van kunstwerken uit verschillende disciplines tijdens de ‘Expeditie Groene Vesten’. Deze speciale editie van dit kunsttraject in de openlucht heeft als thema ‘over de Ring’ en gidst deelnemers langs bestaande en nog te vernieuwen of aan te leggen groene plekken langs beide kanten van de Ring. Zo ontdekken zij het toekomstige Ringpark Groene Vesten op een unieke manier.

37 kunstwerken

De tentoonstelling bevat in totaal 37 werken van zowel professionele als hobbykunstenaars. Het gaat om reproducties van schilderijen, foto’s en installaties, van telkens 2 op 2 meter. Bij elk kunstwerk staat meer informatie over het werk en de kunstenaar, en de plek in het toekomstige park waar men zich bevindt. Na het scannen van de QR-code aan een kunstwerk, krijgt men ook meer info, en kan men een aantal vragen over het toekomstige park beantwoorden.

Kunsttraject

Het kunsttraject Expeditie Groene Vesten loopt langs bestaande en nog te vernieuwen of aan te leggen groene plekken langs beide kanten van de Ring en laat deelnemers Ringpark Groene Vesten op een unieke manier ontdekken. “Eenmaal klaar zal Ringpark De Groene Vesten een gigantische groene ruimte vormen, aan beide kanten van de Ring, samen zo’n 450 voetbalvelden groot”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. “Langsheen het traject van ‘Expeditie Groene Vesten’ krijgen bezoekers een beeld van de toekomstige veranderingen en mogelijkheden in deze zone.”

Geïnteresseerden kunnen een gratis plannetje afhalen bij Antwerpen Toerisme en Congres (Wisselstraat 12, hoek Grote Markt, 2000 Antwerpen) of downloaden op de website.

Ringpark Groene Vesten

Het ontwerpteam werkt hiervoor momenteel een eerste concept uit voor Ringpark Groen Vesten, dat ervoor moet zorgen dat de omliggende wijken extra groene ruimte en een betere waterbuffering krijgen. Verhoogde bermen of schermen zullen het geluid van de Ring verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Ten slotte maakt het park nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen doorheen de huidige bermen en naar de aanpalende wijken. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring liggen, kunnen een zicht krijgen op de vernieuwde groene ruimte.