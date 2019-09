Kunstevenement ‘To Be Antwerp’ viert vierde verjaardag ADA

19 september 2019

14u01 0 Antwerpen Voor een vierde keer op rij presenteren 34 galerijen, culturele centra en designzaken een bonte selectie van de pas afgestudeerde kunstenaars aan het grote publiek. Op die manier kunnen beginnende kunstenaars hun werk voorstellen aan kunstliefhebbers.

Hoe introduceer je de nieuwe generatie kunstenaars aan kunstliefhebbers? In 2016 kwam als antwoord de eerste editie van het evenement To Be Antwerp: een eclectische ontmoeting tussen de gevestigde Antwerpse waarden en de nieuwe lichting. Voorbije jaren was het evenement een podium voor onder andere de kunstenaars Nils Verkaeren, Vera Gulikers, Elias Cafmeyer en Charline Tyberghein.

Tijdens het weekend van 29 november viert het kunstevenement To Be Antwerp zijn vierde verjaardag. Internationale namen zoals Gert Voorjans, Marcel Nies Oriental Art, Geukens & De Vil, Tersago-Dedecker, en culturele centra zoals Maagdenhuis, Kavka, en Toneelhuis openen samen met 27 andere kunstlocaties de deuren voor het grote publiek. Hiervoor nodigen ze ieder een kunstenaar uit om zijn/haar werk te exposeren. De selectie wordt opgemaakt uit de afgestudeerde masters van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Sint Lucas Antwerpen van 2019. Tevens krijgen de drie winnaars van de Triple A Awards een tentoonstelling binnen het parcours. Bezoekers kunnen de exposities, muziekoptredens en performances ontdekken met een routekaart of rondleiding.

Reserveren voor een rondleiding kan via info@tobeantwerp.com. Meer info op www.tobeantwerp.com.