Kunstenares Bahia Shehab maakt metersgroot kunstwerk in kader van Integrated en De Connectie ADA

04 november 2019

18u19 2 Antwerpen De Libanees-Egyptische kunstenares Bahia Shehab zal samen met Fameus vzw en studenten van Sint Lucas Antwerpen een gigantische muurschildering maken in de Zirkstraat 36. Dat werk kadert in het project Integrated 2019 en De Connectie.

Integrated is de tweejaarlijkse designconferentie georganiseerd door Sint Lucas Antwerpen, dit jaar onder de noemer van ‘radicale verbeelding’. De muurschildering is een samenwerking tussen Bahia Shehab, Sint Lucas Antwerpen en De Connectie. De Connectie is dan weer het project van Fameus voor artistieke nieuwkomelingen in de stad Antwerpen. De twee instanties werkten begin dit jaar al samen aan een Uitwisselingsweek tussen studenten en deelnemers van De Connectie.

Op 8 november onthullen Fameus en Sint Lucas Antwerpen het nieuwste kunstwerk van de Libanees-Egyptische kunstenares Bahia Shehab. Ze creëert het ontwerp op maat van de site Zirkstraat 36 in het kader van Integrated 2019. Het kunstwerk wordt gerealiseerd door studenten van de KDG, vrijwilligers van De Connectie en de kunstenares zelf. Het gebouw wordt zo een unieke site en deel van het Mahmoud Darwish project, een reeks werken in onder meer New York, Amsterdam en Tokyo.

Voor Integrated X De Connectie ontwierp Bahia een uniek stuk op basis van de dichtvers: “All the hearts of the people are my identity- release me of my passport”. De kunstenares brengt zo haar subtiel maar helder verzet naar de Antwerpse straten. ​Het resultaat is een gigantische handgemaakte typografische muurschildering.

Nieuwsgierigen zijn welkom om de muur mee feestelijk in te huldigen op vrijdag 8 november om 16 uur. Ze kunnen zich verwachten aan een hapje, een drankje en een performance van De Dansende Samenleving. Toegang is gratis.