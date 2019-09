Kunstenaars stellen ateliers open tijdens Open Ateliers ADA

12 september 2019

12u38 0 Antwerpen Een zestigtal kunstenaars nodigt het publiek uit om eens binnen te kijken in hun ateliers. Vanaf zaterdag 21 september zetten zij hun deuren open tijdens Open Ateliers. Bezoekers kunnen de overzichtstentoonstelling (mét livemuziek) bezoeken en van atelier tot atelier wandelen om er een praatje te slaan met de kunstenaars over hun werk.

Tijdens de weekends van 21, 22 en 28 en 29 september stellen een 60-tal kunstenaars en non-profit-galerieën hun deuren open van 11 tot 18 uur. Open Ateliers geeft hen de kans hun werk te tonen in hun eigen atelier. Het ideale vertrekpunt voor Open Ateliers is de overzichtstentoonstelling in het Zuiderpershuis. Daar kunnen bezoekers kiezen welke ateliers ze graag willen zien.

De overzichtstentoonstelling wordt opgeluisterd met livemuziek. Op zaterdag 21 september om 14 uur klinken de bluesy klanken van Yip Fola. Op zaterdag 28 september om 14 uur is het de beurt aan ‘Wim van Herck Quintet’ en om 15 uur aan de klanktapijten van The Eternal Scan. Op 21 en 22 september creëert Soundboatgroep sfeervolle soundscapes. Op 21, 22, 28 en 29 september speelt woordkunstenares Adrianne Waldt met taal.

Op de website van Open Ateliers kan je een digitaal stadsplan met alle ateliers raadplegen. Wie liever een gedrukt exemplaar heeft, kan de gratis brochure oppikken bij Info Cultuur, bij een van de deelnemende kunstenaars of op de overzichtstentoonstelling.

www.openateliers.be