Kunstenaar Paul Van Hoeydonck stelt tentoon in Antwerps Havenhuis

07 oktober 2019

18u01 0 Antwerpen Nog tot en met 20 december kunnen bezoekers een twintigtal beelden van de Antwerpse kunstenaar Paul Van Hoeydonck in het Havenhuis komen bewonderen. Van Hoeydonck is onder andere bekend van het beeldje ‘Fallen Astronaut’, het eerste en enige kunstwerk op de maan.

De naam van de tentoonstelling is “Antwerpen – Haven - Wereld - Kosmos”, een perfecte samenvatting van het leven van Paul Van Hoeydonck. Als Antwerpse kunstenaar liet hij zich in het begin van zijn carrière inspireren door de haven waarin hij werkte. Ook in latere jaren zal de haven in zijn werk weerklank vinden. Niet alleen als inspiratie maar ook door het gebruik van gerecycleerd materiaal dat afkomstig is uit de haven zelf. Hij heeft dat in meerdere van zijn werken een tweede, waardevol leven gegeven.

Nadien verlegde hij zijn grenzen in de meest letterlijke zin van het woord en exposeerde hij over zowat de hele wereld. Zijn werk kent een internationale belangstelling, met als ankerpunten naast Antwerpen en Brussel, de kunststeden zoals Parijs, Milaan, Venetië Düsseldorf, Kassel, Berlijn, Amsterdam en New York. In het begin van de jaren zestig kreeg het werk van Paul Van Hoeydonck een nieuwe dimensie en werd de kosmos inspiratiebron voor zijn kunstwerken. Astronauten, planeten, satellieten en robots vormen de thema’s van zijn schilderijen, zijn reliëfs en zijn objecten. In 1971 werd door de bemanning van Apollo 15 voor het eerst in de geschiedenis een kunstwerk op de maan geplaatst. Dit beeldje, gecreëerd door Paul Van Hoeydonck, kreeg de titel “Fallen Astronaut”.